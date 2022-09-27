長榮經營權之爭峰迴路轉，弟弟派鬧內訌，據消息來源表示，弟弟派成員為了要不要金援張國煒的星宇航空，內部想法出現裂痕，尤其鄭深池跟張國明出資挺星宇航空更踩到紅線，因此舉恐使三老張國政一手催生的長榮航空面臨「淘空」，因而態度大轉彎，有意願支持大哥，進而使弟弟派面臨瓦解。

隨著鄭深池今天辭任長榮國際董事長，雖然凱明投資雖然還是董事，張總裁二子張國明所屬的財團法人祥陽慈善基金會，也已同步辭任該公司董事職務，讓長榮國際的董事席次出現哥哥跟弟弟打平，如果老三轉向支持哥哥，將出現「老大老三合、老二不管事、老么有星宇」的局面，長榮集團經營權之爭就有可能提前落幕。

長榮國際今年初舉行股東臨時會，長榮集團兄弟鬩牆浮上檯面，進一步牽動2023年長榮集團的經營權，在長榮鋼鐵一仗輸掉，等同明年要奪長榮航空無望，開始出現分歧，原本弟弟派推舉的姐夫辭掉長榮國際的董事長，一向支持姐夫的張國明代表的祥陽投資也辭掉董事，弟弟派的內部不合正式檯面化。

消息來源指出，張國政一向與張國煒不合，先前只是因為要「打敗大哥」而結合，仍舊有心結，然為了鞏固張國煒的少數股權，張國明、鄭深池相繼參與星宇增資，加上持續瓜分長榮航空資源給星宇，為長榮航空發展埋下隱憂，這都讓張國政認為不對勁，轉向支持大哥張國華，共同捍衛父親留下的資產。

而由鄭深池聲明也間接證實，張榮發三子張國政已呼應「他人」，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過二次協調會。這個「他人」指的就是大哥張國華，意指老三轉向，弟弟派已非先前團結局面。

鄭深池也說，張榮發次子張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今也是；張榮發四子張國煒則已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。張國煒也隨即辭去立榮董事長。

鄭深池表示，至此，他的階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關的任何事務。外界認為，此言透露鄭深池的角色被排除，長榮經營權之爭排除女婿與么子，由大房坐下來談，戰況激烈的長榮經營權之爭，也有望提前落幕。