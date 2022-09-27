中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4萬5608例，另增242例境外移入個案、28例死亡。中央流行疫情指揮中心表示，目前國內的疫情仍處於高原期，長照機構住民陽性率也因此提升，比上周提升。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，住宿式機構陽性率，住民自上周1％提升到1.3％，工作人員0.9％，新增15人死亡確診致死率為2.6%。

羅一鈞表示，全國住宿式機構定期篩檢陽性率，與上周相比，目前疫情在高原期，因此陽性率也提高，較上周略升，不過工作人員陽性率稍微下降，可看出BA.5疫情，機構住民確診率提高，不過還是較先前的疫情偏低且可控。定期快篩助民維持一週兩次，會持續至十月中旬後再來檢討做法。

投藥率部分，投藥比率下降，羅一鈞表示，由於受到精神照顧復健機構有很多確診者，經醫生評估無開立藥物，因認為年輕、無症狀，或是症狀輕微，因此沒有開立口服抗病毒藥物

另外，護理之家，經醫生評估，住民使用氧氣不符合使用口服抗病毒藥物條件，羅一鈞重申，所謂無氧氣需求，沒有新增或是額外的氧氣需求，長期使用氧氣的住民感染後，沒有氧氣濃度需求變化，可以使用抗病毒藥物，已經有請衛生局溝通輔導。

本周抗病毒藥物共開出最8246人份，比上周8152人份稍高，但未高於九月中旬數字，使用抗病毒藥物情況穩定。