台中71歲李姓老翁，去年12月到今年3月間假冒鎮瀾宮董事長顏清標名義，寄信恐嚇中市某建設公司董事長「捐1億給媽祖，否則送慶記」，並陸續恐嚇國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲及多名立委，還寄信到台中市政府市長信箱稱「小心狗命」。李翁坦承犯行，法官依20個偽造文書及恐嚇危害安全罪判他1年10月，可上訴。

71歲李姓退休老師去年12月起陸續偽造國民黨、廉政署等名義，寄信到台中市府市長信箱，寫「小心狗命」、「政商勾結、黑金惡霸」等字眼。

李翁又偽造顏清標名義，寄信恐號中市某建設公司董事長，內文以毛筆寫「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」等字眼，還署名董事長顏清標。

此外，李翁還以「諸葛星雲」之名寄「不得好死」等恐嚇信給朱立倫、柯文哲及立委鄭麗文、葉毓蘭、傅崐萁等政治人物，辱罵、恐嚇要捐數十萬元給鎮瀾宮。

針對冒名恐嚇信件，顏清標曾發出聲明稿指出，過去常發生假藉鎮瀾宮、顏清標的名義恐嚇取財及勒索，已向警方報案，還呼籲社會各界若有接到相關恐嚇信件請向警方備案。

警方專案小組追查出投遞恐嚇信的郵筒各位於中市及彰化等多處，經過濾附近監視器，鎖定李翁，並循線在他太平區住處逮到人。

李翁到案，坦承因不滿時政犯案，加上恐嚇信件、監視器影像畫面及指紋鑑定等罪證，台中地檢署偵結依20多個偽造文書、恐嚇危害安全等罪將他起訴。

法官認定，李翁冒名寫恐嚇信的動機可議、次數多，也未與被害人達成和解，所犯的18個偽造文書罪及2個恐嚇罪，因時地不同分論併罰，判他1年10月，得易科罰金。