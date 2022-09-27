今是國民黨新竹市長參選人林耕仁在議員任內最後1次單位業務質詢，他為民眾嚴格把關，關心新竹動物園及新竹棒球場後續處置，此外，他也批評，市府原本說關埔國小8月將落成，至今仍未完工，工程進度究竟到哪？是否還要追加預算？也要市府交代清楚。

林耕仁27日議員徐信芳、議員候選人徐美惠、里長呂賢輝一同來到南區振興里懇託拜票，隨後也到華夏金城參加後援會成立大會，議員里長全出動，高喊「林耕仁凍蒜、議員全壘打」，營造團結氣勢。

林耕仁說，過去8年只有市長個人偏好以及煙火式的施政，市民看不見未來和發展，並非正確的城市治理模式。他強調，提出「舒適減壓」，就是回歸市民生活實現安居樂業的需求上，從科技智慧交通、強化托育托老、打造香山科技廊帶均衡區域發展。

今是林耕仁在議員任內最後1次單位業務質詢，他在質詢內容提到，市府花了大筆預算改建的新竹動物園CP值，新竹棒球場未驗收就開打的責任歸屬，以及市府設立的棒球場改善小組的善後處置等，為民眾嚴格把關。

此外，原本預計8月底就會完工的關埔國小，至今還未完工，林耕仁指出，包括關埔國小目前工程進度究竟到哪裡？是否還要追加預算？希望市府能清楚交代。

至於昨在臉書上聲援張淑娟，林耕仁則說，有名嘴為了選舉利益，把媒體當成武器，欺負無辜老百姓，潑髒水和抹黑的手段，拉低選舉的格調，更傷害身為平民的張淑娟，民眾無法接受，因此為了公平正義，他聲援張女士，不希望讓無辜百姓獨自受罪。