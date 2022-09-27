近日大陸共享充電寶（行動電源）頂上「刺客」名頭沖上了熱搜。曾經每小時收費5毛錢（人民幣，下同），如今每小時收費4元甚至10元，讓不少大陸網友吐槽「這是鼓勵大家自己買充電寶」。

一位北京的共享充電寶用戶說，由於經常需要參加商務活動，平常手機沒電時已習慣借用共享充電寶，不過最近被使用後的價格「刺痛」，才用了不到半小時就收費4元。

幾年前，打著「共享經濟」名號，讓共享充電寶受到資本青睞，曾在短短10天融資金額高達3億元，超過20家機構入局。目前大陸共享充電寶市場呈現頭部企業集中的態勢。2021年，怪獸充電上市，街電搜電合併，小電也在衝刺IPO，形成「三電一獸」的格局。但疫情之下加上市占率等需求下，讓競爭愈演愈烈。

根據第三方機構報告顯示，以共享充電寶的營業收入來計算市場規模，預計未來5年，年均複合增長率可達到20.8％。但即便前景較好、價格上漲，虧損卻在增加，服務一直遭到使用者批評。

根據中國新聞週刊引述艾媒諮詢CEO張毅認為，近期共享充電寶飽受爭議，核心問題在於價格出現一定上揚，但產品服務與品質呈現下滑，讓價格、服務與消費者的預期相差甚遠。