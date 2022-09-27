長榮(2603)集團經營權今天出現震撼消息，鄭深池請辭長榮國際董事長，二哥張國明所屬的財團法人祥陽慈善基金會辭掉董事一職，張國煒也正式辭去立榮航空董事長一職。在鄭深池及星宇航空聲明中，其實已經說明一切，星宇航空聲明中指出，「大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行」，顯示關鍵人物在三哥張國政身上，張國政轉向支持大哥張國華，甚至市場傳出，一向對航空有興趣的張國政，有機會成為未來長榮航(2618)的董事長。

今天中午長榮國際發布重大訊息，鄭深池隨後也發出聲明，聲明指出，先前受故創辦人張榮發先生大部份遺族委託，出任長榮國際股份有限公司董事長，希望藉長者身份，提供一個平台，讓張家兄弟能放棄成見，追求和諧，並促進長榮集團永續發展。

5個多月以來，雖未能完全達到以上願望，但因張國政已呼應他人，並認同在原本只是處理創辦人遺產的遺囑執行人平台上，新增一項處理經營權的功能，且已開過二次協調會；而張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣，至今亦然；且張國煒已自創星宇集團，並多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。至此，階段性任務已可告一段落，自當應依照初衷，退出與長榮經營權有關之任何事務。謹此祝福張家兄弟，也祝福所有長榮人。

星宇航空也發出新聞稿表示，星宇航空董事長張國煒正式辭去立榮航空公司董事長一職，即日起生效。聲明中指出，代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據瞭解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行，張國煒董事長代管立榮航空之階段性任務也可圓滿告一段落，加上國際疫情趨緩，國門即將重啟，星宇航空公司也將在9月30日正式掛牌興櫃，正值星宇航空展翅高飛的關鍵時刻，因此，張國煒董事長決定主動辭去立榮航空董事長一職，專注全力衝刺星宇航空業績，以期不負員工、投資人及社會大眾之期待。祝福長榮集團在三位兄長的共同努力之下，能開創新局並發揮張總裁無懼挑戰的精神，帶領長榮集團各企業業績蒸蒸日上。

爭吵多年的長榮集團經營權，在大哥張榮華重掌長榮國際，其他兄弟各有自己努力的天空，家族經營權爭議可望就此落幕。