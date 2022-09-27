美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，認為短線受到PC IC去庫存影響，第三季、第四季營運較為保守，但2023年仍將享有網絡升級潮優勢，且PC成品的反彈時間最早可能在落在明年第三季，故將瑞昱目標價由330元調降到315元、評等維持中立。

美系外資表示，預估瑞昱第三季有機會符合先前謹慎的預估，即單季營收、每股收益預估季減少2%和17%，只是，有鑑於PC IC的去庫存可能會持續拖累瑞昱第四季營收和利潤率前景，目前瑞昱正處於下行週期的早期階段，不太可能出現短期基本面快速積極回升的跡象，故也削減瑞昱第四季營收和每股收益預期，調降幅度分別為6%和15%，季減少幅度為7%和19%，將瑞昱目標價由330元調降到315元、評等維持中立。

另一方面，美系外資表示，低迷的消費市場和彈性網絡需求保持不變，但下游連網IC完成率提高到80~90%，並且很可能在年底達到平衡，但在庫存天數上升下，不排除會出現產品定價侵蝕。

展望2023年，美系外資表示，瑞昱庫存消化預計最快在明年上半年告一段落，也會對毛利率造成影響，以PC產業的周期來看，PC成品的反彈時間最早可能在落在明年第三季，在此狀況下，IC有明顯的拉貨可能要到2023年第二季度才會發生，但大陸的宏觀經濟逆風和封城卻是瑞昱需要留意的部分，因為大陸是瑞昱消費產品的重要市場，但瑞昱在網絡IC訂單量上，預計在IC短缺解決後訂單依舊強勁，規格升級預計2023年將繼續，整體來說，預計瑞昱2023年營收將持續增長，且毛利率高於歷史範圍(42~45%)。