邊境解封在即，許多國人都關注口罩令何時進一步鬆綁。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝接受媒體專訪時預告，最快將在11月檢討口罩規範。醫療應變組副組長羅一鈞進一步指出，未來幾周暫時不會進行大規模調整，會視疫情走向、0+7上路後的變化進行檢討。

根據《鏡週刊》報導，王必勝指出，指揮中心討論過多國的處理方式，如新加坡以室內、室外來區分是否須戴口罩，美國則都採非強制性的「建議」，民眾在大眾運輸、高傳染區域建議要戴。目前指揮中心採「外出須全程戴口罩，除了部分情況得以例外」原則，未來可能會分階段放寬，先改成「外出不須全程配戴口罩，除了部分場所要戴」，接下來再進一步開放，也許就改為「建議」，至於時程上，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會先檢討戴口罩的方式。

羅一鈞進一步表示，對於未來社區民眾的防疫措施鬆綁，一直在做滾動式檢討。口罩的開放，也會參考國際上對戶外、室內的作法，只是目前還在疫情高峰，收治住院的個案仍多，為避免過多個案造成醫療量能的負擔，未來幾周暫時不會進行大規模調整，會看疫情走向，「0+7」後的變化做檢討，無法確定是否會在11月施行。

指揮中心發言人莊人祥表示，本周疫情有稍微上升一點點，似乎比最高點，9月11日～17日低，當然目前都還在處於高原期，什麼時候會往下可能還需要觀察，以前預期9月中下旬，目前還在預期當中。