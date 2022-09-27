今年初俄烏戰爭爆發，加劇全球通膨危機，各國啟動升息應對，卻也導致經濟衰退隱憂浮現，幾乎所有產業都受到衝擊，但好市多上周公布優於預期的財報數據，似乎證明自己能夠抵擋風暴，分析師表示，好市多會員擁有高忠誠度，未來成長機率仍高，客戶關係與商業模式更是零售業少見。

好市多21日盤後公布2022財年第四季財報數據，總營收720.9億美元較去年成長15%，比市場預期的718.9億美元還多，每股盈餘4.20美元也超過原先預期的4.14美元，整體營運數字持續成長，但受到通膨、經濟前景侵蝕毛利率的疑慮，好市多22日股價走跌，今年以來也下跌超過15%。

即使如此，高盛分析師仍對好市多充滿信心，強調其經營模式與概念能夠與消費者產生共鳴，會員的高忠誠度、公司規模與庫存管理模式有望抵禦通膨造成的成本壓力。

摩根大通分析師Christopher Horvers也說，「好市多仍是主要持股，因為客戶的忠誠度，高達9成的續訂率和全球展店成長2至3%的機會，未來店數可能會達到目前的2倍，這種商業模式是零售業與消費品罕見的組合。」

然而受到通膨引發的成本上漲，好市多財務長Richard Galanti坦言，未來可能調漲會費，但不是現在，暗示公司仍將調漲會費列為解決問題的方案。