2022年建築園冶獎，雲林拿下12項大獎！雲林縣長張麗善今(27)日在臉書表示，在各界的共同努力下，雲林變美超有感，建築園冶獎是台灣的建築盛典，不論是公、私部門都積極參與，這次能夠得到評審的肯定，是雲林建築美學及有形文化資產再利用的莫大殊榮。

張麗善列出雲林拿下的12項大獎，包括公共建築景觀獎的部分，雲林縣政府城鄉發展處【北港文化生活園區亮點發展計畫】、雲林縣政府文化觀光處【雲林縣北港舊登記所修復再利用工程】、【雲林縣歷史建築古坑東和陳宅修復再利用工程】以及行政院農業委員會水土保持局南投分局的【水林鄉蕃薯社區環境綠美化改善工程】。

校園建築景觀獎的部分為建國國中【公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)建國國中老舊校舍拆除重建工程】。此外，社區文化景觀營造獎，則有西螺鹿場社區【福鹿公園】、大埤西鎮社區【劉家祖厝】、水林番薯社區【狀元咖啡園】、莿桐埔尾社區【1957時光森林】、大埤尚義社區【流金歲月公園】、古坑大埔社區【大埔社區生態園區-兩個太陽的濕地】以及口湖梧北社區【雲林縣口湖鄉椬梧人文景觀再造計畫】。

張麗善表示，會繼續努力與地方通力合作，打造現代與傳統風貌融合、藝術與自然共生的建築，創造優質的社區，讓雲林都市美學一年比一年進步。