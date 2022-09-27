時序即將進入10月，運勢也將出現轉變。運勢命理網站《靈匣網》指出，10月氣溫逐漸下降，不過牡羊座、雙子座、天秤座、射手座、水瓶座的感情溫度卻是不斷上升，他們不僅桃花運旺盛，有望告別單身，甚至還有可能與對方喜結連理。

▍牡羊座

10月初牡羊的運勢較差，尤其是家庭方面，可能因為家人生病，導致體力、精力消耗殆盡，不過10月中旬後，牡羊的運勢將逐漸好轉，甚至有結識異性，並與對方發展關係的機會，記得不要過度要求對方，或提出很過分的請求，否則可能會把對方嚇跑，用真心與其相處，自然能得到一個好的結果。10月牡羊的桃花高發地在辦公場所中，可以多留意職場上的異性同事或合作夥伴。

▍雙子座

雙子雖然給人熱情的感覺，但其實他們十分高傲，不願意低下頭去做討好別人的事情，即使渴望談戀愛，他們也不會主動跨出第一步，不過在這個10月，雙子有機會遇見喜歡的人，且跟對方是透過親朋好友介紹認識的，若能好好發展下去，將會是一段良緣，不過雙子必須學會放下架子、體貼一些，否則可能會與美好的未來擦肩而過。10月參加朋友聚會時，雙子可以多留意周圍的人，桃花可能藏在其中。

▍天秤座

天秤的感情運勢一直都很不錯，尤其到了10月，單身的天秤將迎來新的感情發展，對方可能是同學、同事、朋友等熟悉的人，因為長時間的相處，漸漸發現天秤的優點，並心生愛慕展開追求，若天秤想順利脫單，可千萬不要忽略了身邊的人。10月天秤的桃花比較容易出現在正式場合中，如果需要參加正式聚會，記得認真打理自己，說不定會遇到心儀對象。

▍射手座

射手的感情之所以不順利，是因為他們的情商比較低，不僅不知道該如何跟異性相處，遇到喜歡的人也不知道該怎麼表達自己，因而錯失良緣，不過在這個10月，射手有機會遇到一個和自已有著相同愛好的人，不僅彼此性格相合，對方還能包容他們的低情商，若射手能多展現自己、溫柔對待對方，這段感情就能發展順遂。10月射手的桃花很可能出現在人多的地方，不妨多在公開場合表現自已的魅力，有機會吸引到志同道合的異性。

▍水瓶座

10月水瓶如果想要在感情上有所收獲，可以多出去走一走，不論是參加活動還是旅行，都有機會遇到喜歡的人，不過水瓶若想和對方有個美好未來，就必須先改掉小氣的性格，偶爾買點小禮物送對方，有助於拉近彼此的感情。10月水瓶容易在旅遊途中巧遇桃花，切記認真判斷對方是否為值得發展長久關係的人，以免錯付真心。