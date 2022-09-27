民眾黨新竹市長參選人高虹安再被周刊爆料，用資策會補助出差、赴美研修。對此，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥27日提出3點質疑，強調高虹安身為市長參選人，面對外界疑惑有責任說清楚、講明白，不要再逃避。

首先，劉康彥表示，針對周刊報導高虹安拿資策會、納稅人的錢去美國獲得博士學位，這跟高虹安先前「生活費」或「租金補貼」的說法天差地遠，高虹安必須對外說清楚。

其次，劉康彥說，絕大多數的出國留學生，為了學費生活費，都是含辛茹苦、自己辛苦籌錢，為什麼高虹安可以一手拿公家的錢出國唸書，同時還一手領資策會的薪水？這樣的特權，是高虹安特例嗎？

最後，劉康彥說，最令人疑竇的是，高虹安當初赴美研修使用的是什麼簽證？是工作簽還是學生簽證？到現在高虹安也都從未對外說明，請高好好面對問題、具體回答才是負責任的做法。針對劉康彥以上質疑，高虹安透過競選辦公室表示不回應。