目前確診者同住家人居家隔離有3+4、0+7二種可選，不過中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝接受專訪時表示，盼居家隔離跟居家檢疫規範單軌化，都拉齊變成0+7，不過發言人莊人祥表示，這兩項政策會脫鉤處理，實施方式與時間，專家會議已經在進行討論。

王必勝受訪表示，若疫情呈下降趨勢，勢必進一步解封現行同住家人3+4、0+7的選擇，造成地方衛政人員非常多困擾，因衛政人員要開居隔單，很多人往往先選了0+7，之後又想改成3+4，每天都有很多人為此爭執，因此考量確診者同住家人一律0+7。

不過，指揮中心發言人莊人祥表示，確診者同住家人目前會根據疫苗接種情況，得以選擇3+4或0+7，未來是否全部都改為0+7，專家會議已經都有在討論中。

莊人祥強調，確診者同住家人的居家隔離和入境檢疫0+7的方案採脫鉤處理。

另外，莊人祥也透露，確診者的7+7（7天居家照護加上7天自主健康管理）防疫規範，是否減少隔離天數，也會送專家會議討論。他表示，這些討論還需要一些時間，實施時間也尚未決定。