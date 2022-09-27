基隆市議會27日進行市政總質詢，基隆市議員何淑萍及韓世昱均針對天外天緊急掩埋場堆放1年有餘的1.5萬噸底渣問題提出質詢，並懷疑與廠商簽訂的契約即將到期，迄今底渣仍有萬餘噸放置在天外天，質疑廠商刻意擺爛，要求該管的基隆市環保局加強監督業者。

基隆市政府委託永盛公司處理天外天焚化廠產出的焚化底渣，由於環保法規變更，永盛公司自去年2月便因更新設備停工，直到去年11月才重新啟動，導致約1.5萬噸底渣未處理，放置在天外天緊急掩埋場。

今年1月，基隆市議會舉行專案報告，要求基隆市環保局說明底渣為何放置在天外天緊急掩埋場。當時市議員要求市府與永盛協商，盡速處理底渣堆置的問題。市議員何淑萍27日在總質詢中指出，自今年1月的專案報告後，迄今已經超過半年，但焚化底渣仍然持續存置在天外天暫置場。她質疑，市府與永盛公司簽訂的契約僅到明年，但底渣仍認為廠商有意擺爛。

基隆市環保局副局長郭憲平表示，目前在天外天堆放的底渣已經由委辦廠商，依照環保署底渣再利用管理方式，進行底渣的篩分、破碎、篩選，並進行熟化過程；每出場500噸，環保局也將會檢測，確保其是合格再利用底渣。目前仍有約萬餘噸的底渣堆放在天外天；未來會在行政院工程會的協助下，持續去化這些可再利用的底渣。

何淑萍追問，永盛公司當初因為要更新設備，才將底渣「暫置」在天外天，隨著永盛公司表示去年11月設備已經更新完成，為何環保局會允許該公司在暫置場進行底渣的處理而非運走？韓世昱也在總質詢中質疑，天外天的底渣是否有向市府支付底渣暫置的相關費用？

對此，郭憲平表示，當初是因為環保法規的變更，才會讓這批底渣暫置在天外天，因此依照先前與廠商簽訂的合約，並沒有向廠商收取費用。至於後續，環保局表示會持續強化底渣再利用的推動。