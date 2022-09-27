檢警本月20日在桃園市龍潭區陸軍601旅營區後方農地，查獲面積1甲農地種植大麻，查扣4200多株大麻株堪稱全台查獲最大量，市值估計超過20億元，而遭逮捕的吳姓、柯姓男子，租用農地及農舍種植大麻外，另聘6名逃逸女移工負責照料澆水，8人訊後目前全遭收押。

據了解，檢方認為這起大麻種植面積廣大且市值龐大，雖然2名主嫌供稱大麻尚未對外販售流出，懷疑背後有販毒集團以及金主在操控，目前仍在擴大追查當中。而種植大麻的吳姓、柯姓男子，看中陸軍601旅營區後方農地，因周遭屬於軍事管制區較無閒雜人等出入，為了避免引人注意，還在農地外圍種植其他植物遮蔽掩人耳目，而雇用的6名逃逸女移工，則專責負責照料大麻株澆水、採收大麻花。

警方接獲情資指龍潭601旅後方有人租農地種植大麻，檢、警發現該農地外都有樹木掩護，難以探望內部種植物品，為此還出動空拍機，或到角落架長梯拍照取證，確認內部1甲地幾乎種滿大麻。

檢警經過長期追查，更動用空拍機確定農地種植就是大麻株，發現2名主嫌及6名移工就住在農田旁搭建的鐵皮農舍，平時吳男、柯男仍會開著車輛出入，鎖定他們的行蹤後，本月20日突襲搜索，警方逮捕吳姓、柯姓台籍嫌犯、6名印尼逃逸移工，8人都坦承種植大麻，除查獲4200多株大麻株外，也在農舍起烘乾設備及乾燥大麻花等。

檢、警說，現場逮捕吳姓、柯姓男子、6名逃逸移工，其中2台男負責管理職，6名逃逸移工則負責澆水、除草、採收等「務農」工作。檢、警懷疑另有上游，持續溯源。桃園地檢署表示，偵查中的案件不便透露案情，積極偵辦中。