過去以《不要戀愛要結婚》紅遍南韓的女星韓可露，近日宣布復出喜訊，令網友相當驚喜，以為可愛滿分的「朱薔薇」終於要回歸了。誰料根據韓媒今（27）日報導，她終結與圈外年長9歲老公的婚姻，對此，經紀公司經確認後發表官方聲明證實離婚。
女星韓可露在2011年時以歌手身分出道，並跨足演戲，以演員的身分一舉成名。她因出演《殺手K》、《我們能結婚嗎》、《不要戀愛要結婚》等電視劇而獲得大眾矚目。今（27）日，韓國媒體《NEWS1》爆料韓可露決定結束她7年的婚姻，以單親媽媽的身分撫養兩個雙胞胎孩子。
事後韓可露的經紀公司Saetbyeoldang Entertainment也發表官方聲明證實此事，表示兩人正在協議離婚，並指出離婚原因是兩人的私事，不便多加說明。此外據經紀公司相關人士透露，韓可露並無因此打擊在事業上的積極性，她正在認真準備作為演員的活動，審視下一部作品中。
韓可露爆紅後於23歲閃婚嫁大9歲企業家，便消失在大眾視野的時光已近7年，但她主演的《不要戀愛要結婚》仍是許多韓劇迷心中的戀愛輕喜劇中的典範，她在劇中的搞笑演出，以及與飾演男主的延宇振兩人在劇中的甜蜜互動，令人捧腹大笑之餘還伴隨著滿滿的粉紅泡泡圍繞其中。期許離婚一事不會讓韓可露的事業大受打擊，早日出現在觀眾的視線中。
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