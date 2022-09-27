我國邊境第二階段解封預計10月13日上路，民眾返台可採「0+7」自主防疫。中央流行疫情指揮中心表示，目前並未禁止醫護人員出國，未來0+7上路後，入境者只要快篩陰性即可返回工作場域，醫療院所也包括在內。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近來有接到第一線醫護人員詢問「0+7方案上路後，醫護人員是否可出國？」他指出，針對醫護人員疫情期間出國禁令，在前年（109）7月1日衛福部已經發函取消，直到現在都沒有重新啟動出國禁令，一直都是經過醫院同意就可以出國。

羅一鈞說，很多醫護人員不敢出國，是因為醫院有人力考量，以及入境後需要接受居家檢疫，無法回去上班；如果10月中順利推行0+7之後，回台後自主防疫7天當中，只要快篩陰性，就可以和其他民眾一樣回去上班，上班場所當然也包括醫療院所。

指揮中心109年2月宣布醫事人員出國禁令，限制醫事人員及社工人員「除會議、公務或有特殊原因經報准同意者外，不得前往指揮中心公布之旅遊警告、警示及注意地區」；同年6月再度發函，出國禁令於6月30日截止，但7月1日起，醫事人員及社工人員出國仍應報經所屬醫院同意。