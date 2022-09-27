圖為新北市消防局三重分隊救護人員。(新北市消防局提供)

新北市的OHCA患者康復出院率從2010年起逐年提高，由原本的3.1％成長最高達10.71％，是六都中最高，其中新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊自今年8月9日至9月1日近一個月內，在出勤OHCA救護案中，成功救回3名患者並康復出院；消防局表示，未來會持續訓練救護人員救護專業技能、提升OHCA康復出院率，建構新北安全城市。

消防局表示，第三救災救護大隊三重分隊在近1個月內3次成功挽救無生命徵象民眾，其中第一案發生在8月9日早上9時37分，有名86歲婦人躺在床上叫不醒並呈現瀕死呼吸，家人發現後立刻對她進行CPR並通報消防，救護人員趕抵現場立即給予急救處置，並送聯合醫院三重院區急救，患者住院治療22天後便康復出院。

第二則發生在8月19日晚間8時27分，有名69歲男子稱自己身體不適後隨即倒地，家屬發現後也是報案後立刻進行CPR，消防局立即派遣重陽、三重、高階救護機動支援隊(TP＋)3車5名救護人員到場急救，後送醫院治療後恢復生命徵象，住院22天便康復出院。

第三案則發生在9月1日凌晨5時22分，這名52歲男子在家中全身抽搐後倒地，現場無呼吸心跳，現場家屬報案後開始實施CPR，消防局立即派遣三重分隊及三重行動急診室，共2車4名救護人員到場急救，送醫院後恢復生命徵象，住院6天後便因狀態良好而康復出院。

消防局長黃德清表示，上述成功救護案例展現救護人員對於傷病患急救的專業及敏銳度外，針對3案中有2案，同時加派2012年率先全國發展的「行動急診室小組」及「高階救護機動支援隊」進行支援，充分發揮團隊資源管理（TRM）；並使用2019年建置之動態智慧雲端動態救護系統（EPCR）透過行動載具記錄、彙整病患資料，傳輸雲端供救護端及醫院端掌握救護情況，與醫院無縫接軌，延續醫療照護成功挽救患者生命。

此外，新北市OHCA患者康復出院率自2010年3.1％起逐年成長最高達10.71％，是六都最高，至今已累計成功救回2013人；消防局將持續訓練救護人員救護專業技能、提升OHCA康復出院率，建構新北安全城市。