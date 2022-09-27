黃姓男子和友人到釣蝦場唱歌喝酒，酒過三巡，上完廁所跟著不認識的劉姓男子走回包廂，劉男質疑他鬧事，雙方爆發口角還打起來。衝突中，劉男拿酒瓶砸向黃男頭部，導致黃男左眼重傷失明，高雄地院依重傷害罪判劉男徒刑5年6月，可上訴。

2020年4月21日凌晨5點多，劉男和友人在林園區某釣蝦場的包廂內唱歌喝酒，劉男走出包廂上廁所，當時正巧黃男也在上廁所，喝個大醉的他誤認劉男是同行友人，便一路跟隨回包廂。劉男發現黃男亂入，質疑他找麻煩，雙方爆發口角衝突還動手互毆，抓起桌上酒瓶就互砸。

黃男友人聽到爭吵聲，趕往隔壁查看，拉住黃男，劉男友人也把人拖開，黃男的頭部被劉男持酒瓶砸中，送醫時出現腦震盪、左眼外傷性視神經病變、眼球萎縮等傷害，治療後左眼不幸失明。

劉男辯稱，衝突當時自己的眼鏡被打掉，包廂內太暗，他患有嚴重閃光看不到，當下不知道自己拿的是酒瓶。劉男強調自己先被攻擊，回擊應屬正當防衛，就算防衛過當，應該也僅成立傷害致重傷罪。

法官根據多方證詞，認定劉男持玻璃酒瓶刻意多次毆打黃男，劉男不可能不知道自己拿酒瓶砸人，依重傷害罪判他5年6月，全案仍可上訴。