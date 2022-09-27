花蓮縣環保局9月起與慈濟基金會「VO2蔬氧訂餐平台 」合作，每周二以環保餐盒方式，提供員工訂餐，帶頭示範減少一次性餐具的使用。（羅亦晽攝）

慈濟基金會與慈濟科技大學推出「VO2蔬氧訂餐平台 」，以環保餐盒方式供相關機構員工訂購素食午、晚餐，減少碳排放量及一次性餐具使用，花蓮縣環保局9月起與其平台合作，每周二新增縣府取餐點後獲員工好評，未來將與其討論後續推廣可行性，盼新增更多取餐點讓其他局處同仁訂購，帶頭力行環保理念。

慈濟基金會與慈科大合辦創立的「VO2蔬氧訂餐平台」，結合花蓮在地20多家蔬食餐廳，以環保餐具方式，供相關機關員工及學生預訂午餐和晚餐，不過因取餐地點有限，為倡導環保理念，減少碳排放量，便在今年9月起與環保局合作，每周二接受縣府員工的預約訂單，由慈科大員工中午送到縣府後，待大家食用完畢，再取回清洗。

廢棄物管理科科長張華砡指出，通常一份餐點會使用到塑膠袋、紙容器、塑膠湯匙等一次性餐具，但以環保餐具承裝一份餐點，平均可以減少約800克的碳排放量，雖然9月初剛與慈濟合作辦理時，訂購較不踴躍，僅30多筆，但大家知悉有此事後已慢慢增加至60多筆，並獲好評。

環保局為鼓勵縣府同仁多加使用該平台，今也特別加碼送環保衛生紙，提升訂購踴躍度，張華砡說，祭出誘因後，訂單暴增至300多筆，由於目前取餐地點僅限於縣府，環保局、衛生局、文化局等位在其他地方的同人想訂購，仍需赴縣府取餐，因此未來希望能巡迴在各局處辦理，讓縣府的每位員工都能響應此政策。

此外，環保局推動減塑不遺餘力，與縣內逾20間自助餐廳及便當業者合作，訂餐時請業者將食物裝進由局方提供的環保餐具，食用完畢後再請業者收回，並依環保署指引清洗，帶頭示範減少使用一次性餐具，將花蓮打造為低碳永續、宜居幸福的城市。