颶風伊恩（Hurricane Ian）威力迅速增強，古巴今天針對多省宣布緊急狀態，美國佛州則是全州進入緊急狀態，嚴加因應伊恩來襲。

法新社報導，當局表示，古巴西部皮那德瑞奧省（Pinar Del Rio）約5萬居民已撤至安全處，其中6000人安置在政府避難所，其餘則暫住親友家。

美國國家颶風中心（NHC）警告說，伊恩正在加劇，可能在今晚和明晨經過古巴西部。

颶風中心說：「最大持續風速接近每小時155公里，陣風更大。」根據沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale, 颶風強度）的5個等級，伊恩是規模2級颶風。

國家颶風中心補充說：「隔天預計會迅速加強。」

美國佛州坦帕（Tampa）發布颶風觀察警報，州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布所有67郡進入緊急狀態，由於颶風預計會在28日或29日登陸，官員們正忙著因應。

迪尚特在記者會上表示，伊恩會「帶來強風豪雨、暴洪、暴潮，以及佛州墨西哥灣沿岸的龍捲風活動」。

迪尚特並提醒民眾要做好停電準備。

總統拜登已批准透過聯邦緊急事故管理總署（FEMA），對佛州24郡緊急援助。