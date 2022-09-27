美國降低通膨法案中提供電動車補助範圍不包括在北美以外生產車款，引發韓方不滿，美國副總統賀錦麗今天與韓國總理韓悳洙會面時表示，會與韓方討論消除過渡期間影響的方案。

賀錦麗（Kamala Harris）與韓悳洙都為出席前日本首相安倍晉三國葬訪日。韓聯社報導，兩人今天在東京會面時論及降低通膨法案（Inflation Reduction Act）對韓國企業造成的影響。

韓國外交部轉述，韓悳洙首先提出降低通膨法案對韓製電動車的差別對待引發韓國業界憂心。賀錦麗表示已充分了解韓方憂慮事項，「我們將與韓方持續討論解決方案，以消除在韓國電動車轉為在美國境內生產前的過渡期間韓方可能產生的擔憂」。

韓悳洙說，如同上週在聯合國大會期間美國總統拜登與韓國總統尹錫悅會面時確認的結果，希望兩國持續商議，尋求足以消除企業憂慮的適切方案。

美國降低通膨法案對在北美製造的部分電動車提供最高7500美元（約新台幣23萬8750元）補助。韓國製造的現代、起亞車款因不符條件，售價可能較在美生產車款高出1000萬韓元（約新台幣23萬元），失去在美國市場的價格競爭力。