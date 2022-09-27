國民黨基隆市長參選人謝國樑被控涉及前德信證券董事長林冠百掏空案，民進黨基隆市議會黨團27日揭露，金星國際公司曾轉移到信四路謝家房產，且有15間公司登記在該棟建物，質疑謝國樑規避責任，玩弄「金權帝國」，應清楚交代金流。對此，謝國樑回應，因負責人更換，公司地址遷到台北。

民進黨立法院黨團26日列5大罪狀，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑涉及洗錢、逃稅等，讓資本額700萬台幣的金星國際公司能借320萬美金給德信證券。對此，謝國樑提出簽署文件回應，當年有3間公司一起借貸，金星只借款300萬台幣，對於不實指控要求道歉。

民主進步黨基隆市議會黨團總召鄭文婷與多位議員今日上午前往金星國際原址，揭露今年6月金星負責人變成謝國樑的母親，地址遷移到信四路，且有15間公司登記於該址。市議員張顥瀚質疑，謝國樑是否為了規避責任變更登記，另要求謝國樑說明15間公司究竟從事什麼業務。

民進黨基隆市長參選人蔡適應說，謝國樑除金星公司外，居然還有2家未曝光公司，凸顯出謝國樑家族的金權家族、金權政治，真的讓人大開眼界。他認為，對謝國樑來說億來億去的錢，可能不是什麼事情，但對大多數市民來說，卻是可望而不可及，一個要參選市長的人應該清楚交代金流。

對此，謝國樑回應，今年初母親要接受娘家的贈與行為，最後選定金星作為被贈與方，才有公司變更負責人事宜，目前公司地址也已遷至台北民權東路。