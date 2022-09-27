亞洲首創共享機車品牌WeMo Scooter(簡稱WeMo)，周二宣布推出全新訂閱制服務「WeMo PASS」隨行新台幣99元，再創共享機車訂閱制服務新里程碑，即日起民眾只需月付銅板價99元，享專屬會員福利擴大豐富我們日常出行育樂的生活圈。

WeMo Scooter執行長劉于遜表示，「WeMo PASS」服務設計理念以最貼近消費者行為出發，推翻以往對共享機車的分鐘數想像，改以訂閱模式讓消費者在經常騎乘的趟次可以輕鬆自在租借，並享受專屬打造好康的WeMo生活圈。全新「WeMo PASS」訂閱服務，目的在於為廣大用路人創造，日常出行的每一趟騎乘更能於無時間壓力下，自在享有無拘束限制的日常出行體驗，除省去租車前的準備時間，以及免擔心每月購買固定里程數與小時數的方案未使用完的過剩浪費時數，更可以騎越多省越多，讓永續生活越來越輕鬆，同時也釋出多項好康。

即起完成「WeMo PASS」訂閱服務後，將不再受限過往訂閱的趟次與時數限制所綑綁，而是以最自由的方式，讓用戶無負擔的享受騎乘體驗。而三大權益中，用戶除了享免費趟數外，WeMo更是搶先所有業者推出「騎乘前3分鐘，從容開騎的貼心服務」。經WeMo敏捷團隊觀察發現，大多數用戶在騎乘前的準備都較匆忙，平均從租車到發動機車的時間平均落在約1-3分鐘，因此在「WeMo PASS」的用戶權益中，特別納入會員租借後只要時數、哩程數皆為0的狀態下，可享有3分鐘的準備時間，讓用戶能安心從容整裝完再出發。因此加入「WeMo PASS」後，不僅趟趟出行即享優惠外，還可騎越多省越多。

WeMo本次推出全新訂閱制服務，同時攜手號召廣大知名國際餐飲、生活消費、活動娛樂品牌業者們齊響應加入。其中，「吉豚屋KATSUYA」、「乾杯超市」與各大知名業者，紛紛搶先加入「WeMo PASS」生活圈一環，共同為環境永續盡一份心力外，也祭出多項好康福利回饋「WeMo PASS」專屬會員，鼓勵大眾一起愛護環境做ESG，並透過日常使用共享機車服務，助政府推廣2050淨零碳排政策，打造智慧城市走向國際。