鑽石會依顏色、淨度、車工和克拉數區分等級，一名女網友昨日到好市多購物，在飾品區看到要價346萬9999元的3克拉鑽石戒指，將其拍下來PO上網，她搞笑地說，「鑽石恒久遠，一顆就破產」，圖文掀起1.1萬網友討論，有內行網友看了鑽石的說明後表示，「這顆鑽石很稀有，以它的條件來說不貴」。

原PO昨（26）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨日下午到好市多台南店採買，經過飾品、鑽石區發現一枚3克拉的圓形鑽石戒指要價346萬9999元（含稅），她忍不住搞笑說，「鑽石恒久遠，一顆就破產」。

原PO在好市多看到超過346萬的鑽戒。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

根據她上傳的照片來看，鑽石戒指上的鑽石重達3.00克拉，金屬是鉑金、戒台為六爪、成色是D-無色、戒圍是美規US 7、淨度則為VVSI（含極小內含物），還附上GIA證書。

圖文曝光，吸引1.1萬網友留言、按讚，「鑽石恒久遠，價錢很傻眼」、「貧窮限制了我的想像」、「看來想要永流傳，真的會破產」、「300多萬應該拿去買黃金比較實際」、「沒差這錢就買，不然還是黃金好點」、「這一顆比特斯拉還貴」、「我連破產的機會都沒有」。

留言中也有內行人秒懂貴的原因，「以這克拉數、顏色及淨度來說，這顆的價格還滿划算，切割的等級一般都會是完美」、「這顆鑽石等級很高耶，又有證書」、「這顆品質真的不錯，克拉數也夠」、「這顆條件很好耶！這樣看下來不貴啊」、「是3克拉的戒指，成色又是D，再加上淨度是VVSI ，這顆很稀少欸」、「如果有錢，這顆很值得投資」。