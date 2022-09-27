民眾期待出國旅遊，但許多國家，包括日本等國，都不認證高端疫苗，國民黨團今開記者會批評衛福部、前指揮官陳時中去年以來一再欺騙國人，讓WHO不承認的免疫橋接的高端疫苗取得EUA，國人施打高端現在變成安慰劑，出國還要再花錢做PCR，甚至變成「4劑勇士」，難道衛福部、陳時中都不用向國人道歉？也不用對這群打高端的國人做出補償？

國民黨團書記長李德維表示，從蔡英文總統、蘇貞昌院長、陳時中都打了高端，當時的口號是「打高端愛台灣」，現在呢？進日本還要提供7天內PRC檢測陰性報告，當人民怒斥陳時中詐騙，衛福部長薛瑞元竟稱，「人民不是沒有自主性的傻子」，意思是人民自願打高端。

李德維批評，政府將高端股價炒得高高的，打了高端的年輕人得到什麼？只有內心的安慰？還要變成「4劑勇士」？真是了不起！更誇張的是，衛福部對於混打的「4劑勇士」的抗體為何？完全不知道。

李德維認為，蔡政府不能用「自主性」三個字就想船過水無痕。國民黨團提醒民進黨政府，必須對這群高端勇士負起責任，無論是補償、賠償都必須想辦法解決，而不是一推二五六，必須做出交代。

國民黨立委林德福表示，近日接到許多民眾抱怨，尤其是年輕人，當初支持國產疫苗打高端，現在要去日本還要自費做PCR檢測，一肚子怨氣不知該怎麼發，高端股票漲翻天，當初的衛福部長陳時中落跑去選台北市長，錯誤的政策都沒有人負責，難道陳時中不用出來跟年輕人道歉嗎？打高端的國人要去日本前的PCR檢測費用，陳時中你要不要負責買單？衛福部要不要負責買單？

國民黨立委林奕華質疑，當初審查高端疫苗EUA的18位專家要不要公布？到底是哪18位專家專業度超越WHO的專家，敢用免疫橋接方式替高端背書，若不能仿效FDA全程直播，至少應該事後公開吧？難道要跟疫苗採購合約一樣列為機密、封存？根本就是黑箱的衛福「布」。