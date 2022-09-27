民進黨南投縣長參選人蔡培慧今(27)日在臉書宣布，10月1日下午2:00，她和草屯鎮長參選人曾煌棊聯合競選服務處成立，當天將邀請到副總統賴清德、農委會主委陳吉仲等大咖到場。

阿慧的競選總部、各鄉鎮聯合競總及服務處陸續要成立囉！蔡培慧提及，10月1日下午2:00，她和草屯鎮長參選人曾煌棊聯合競選服務處成立，邀請到副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、民進黨立委何欣純、林靜儀、羅美玲以及前立委林耘生到場，地點位在紫微宮停車場(草屯鎮草溪路214號)。

此外，蔡培慧公布10月1日、10月2日的其他行程，包括：

10/1(六)下午4:00 蔡培慧中寮競選服務處成立，地點位在消防局中寮分隊對面的彰化客運停車場(永平路249-4號)。

10/1(六)晚上6:30 阿慧相揪 藝起逗鬧熱 星光演唱會-中寮場，將邀請《超級紅人榜》林琇琪、陳孟賢感動獻唱，地點位在消防局中寮分隊對面的彰化客運停車場(永平路249-4號)。

10/2(日)晚上6:30 阿慧相揪 藝起逗鬧熱 星光演唱會-國姓場，將邀請《超級紅人榜》林喬安、《明日之星》郭忠祐感動獻唱。

蔡培慧表示，這周六、日不僅大咖雲集，還有《超級紅人榜》、《明日之星》重磅歌手來南投唱歌給大家聽，「先把時間留下來給阿慧喔」。