民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書喊冤，指周刊說她利用資策會預算成就個人學位，完全是惡意栽贓抹黑。（資料照/陳育賢攝）

針對周刊指控她用資策會補助赴美研修，民眾黨新竹市長參選人高虹安在臉書喊冤，指周刊說她利用資策會預算成就個人學位，完全是惡意栽贓抹黑。她說自己任職期間盡忠職守，博士攻讀學費，也完全是個人支出，完全不能接受這些努力被任意抹黑。

針對周刊爆料內容，高虹安在臉書指出，2008年她進資策會任副工程師，2012年欲赴美攻讀博士遞出辭呈，主管慰留她希望改為帶職派駐美國，既然是依公司要求派駐，當然是帶職前往，往返交通費也依會內規定由公司支付。

高虹安也指出自己在資策會工作期間，每項主管交辦任務，皆用心完成，完全對得起資策會的薪水。至於博士攻讀之學費，完全是她的個人支出，期間僅曾申請半年國際人才培育補助方案，額外獲得每月補貼，半年補助計畫結束後，亦按照合約規定留任半年。

高虹安指出，民進黨施壓資策會侵害個資法，也認為資策會一定承受了巨大壓力，才會提供資料，她也痛批，民進黨團假借公權力向資策會強索個人隱私資料，此惡例一開，將使全國研究單位數萬名研究人員人心惶惶，無法專注於工作，嚴重影響國家研究發展。