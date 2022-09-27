香港近期逐漸鬆綁入境檢疫措施，但恢復與大陸正常通關還有漫漫長路，港府正與大陸相關部門商討「逆向隔離」方案，但要求不能增加深圳疫情風險。此外，港府不排除將方艙改建為過渡性房屋。

綜合港媒報導，香港特首李家超今（27）日出席行政會議前會見記者，被問到與大陸通關及逆向隔離進展。李家超表示，與大陸商討逆向隔離安排的工作一直進行中，兩地的高層官員已進行會晤，但能否達成協議，取決於香港能否達到深圳規定的檢疫要求。

李家超指出，即使有逆向隔離安排，到深圳仍須進行「7＋3」檢疫，現僅考慮相關措施到底在香港還是深圳進行，希望方便港人之餘，不會增加深圳的防疫風險。

李家超說，相關商討工作一直進行中，希望大家抱正面態度看待，並說有關措施與香港的確診數字無關。

上月底，港府首度透露已向北京提議逆向隔離的解套方案，即先在香港完成隔離後再進入大陸。

對於外界關注施政報告內的房屋問題，被問及會否將方艙等設施轉作過渡性房屋用途。港府指充分考慮是否有其他用途，但和疫情管控需要符合，很多專家認為冬季疫情會反彈，流感在冬季也是活躍，強調需留意及謹慎處理，並需要看數據、情況、疫情變化。