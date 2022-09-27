在追求的過程中，我們時常會用錯方法，追了這麼久但是對方到頭來還是沒感覺嗎，《星座好朋友》運勢專欄指出，12星座只要用對方法，挑起他的慾望，對方包準倒追你，讓你輕鬆的轉攻為守。

牡羊座：施展魅力

牡羊座其實是一個很懶的人，想讓牡羊對你主動只有一個方法，就是你成功吸引他的注意，挑起他的慾望然後讓他看得到吃不到你，例如在他面前多穿會微露胸口、顯露你長腿曲線的衣服，這時對方會開始被你吸引，而默默的關注你等到你感覺到他的視線在你身上時就走掉，認識你更多的牡羊只好自己來找你了。

金牛座：美食誘惑

金牛座非常喜愛美食，會使用社群軟體來拍照上傳美食，這個時候如果要追求他們，可以利用美食引誘他們出來，但是美食只是一個讓你們兩個相處時比較自在的道具，你還是要趁勝猛攻，從美食到他的喜好、生活習慣，慢慢了解並攻下他的心。

雙子座：幽默有趣

只要你跟他的感情不錯，其實你不用擔心雙子會不主動聯絡你，這時他們三不五時就會來找你聊一下玩一下，但是當然你也得做到讓雙子覺得你是個有趣的人，至少要聊得起來要懂得找話題，並不時的換你主動去找他們，不然雙子哪天覺得你不有趣了，就算先主動了也還是會轉頭跑掉的。

巨蟹座：一直關心

想讓巨蟹主動聯繫你，請你先展現誠意，在生活大小事都時常給予他關心，畢竟巨蟹是一個喜歡有人跟他交流、給予溫暖的星座，你先暖他他就暖你，習慣你之後就漸漸不能沒有你，這時就主動出擊，就會很容易成功，這就是巨蟹關心一個人的過程。

獅子座：動態暗示

獅子座既不喜歡人家太主動，也不喜歡你都無動於衷，所以藉由社群上的發文來暗示他，是最適合的方式了，例如今天他有球賽，你在自己的動態上發一張我會為你加油的搭配超可愛表情的照片，超自戀的獅子座一定會對號入座，主動來問你的，這時只要把握住機會，慢慢的給獅子追逐獵物的感覺，他就會離不開你了。

處女座：幫他做事

土象星座都有一個毛病，就是非常被動，所以想等處女主動，你不如還是自己先做點什麼，處女座是個閒不下來的人，看到四周環境亂七八糟就會忍不住想動手整理，這時候你一定要出手主動幫忙，讓他覺得你跟他是同一類人，漸漸對你產生信賴感，也就會對你越來越主動，漸漸的處女座就會離不開你，到時候就會主動追求。

天蠍座：吊他胃口

想讓天蠍主動聯絡你，那你要吊起他的胃口，他越想知道的祕密你越不跟他講，在他面前穿一些若隱若現的衣服，但偏不讓他看到太多，當然在這同時你還要跟他保持交流，這需要長時間的磨練，要不然一旦沒用對方法，天蠍自然就會離開，但是只要用對方法天蠍會用一切的方法只想要得到你。

天秤座：欲擒故縱

想讓糾結的天秤主動，唯一的方法就只有欲擒故縱這一招，要知道天秤是很容易養成一個習慣的，假如你每天都主動找他聊天，讓天秤習慣在每天的某個時刻和你聊天，然後當你突然不找他聊天時，天秤一定會忍不住找你的，這時的天秤座會像慾火焚身一樣，一定要把你得到手才甘心。

射手座：常陪他玩

射手座在沒有什麼事的情況下是不會主動聯絡別人的，除非是沒人陪他玩了又恰巧自己剛好很無聊，所以你要讓他知道，你是那個可以隨時陪他出去玩的人，他主動聯絡你的機率就會大大提高。

摩羯座：請他幫忙

摩羯座是一個被動到死的星座，在他沒完全確認彼此的心意之前，他是絕對不會主動聯繫你的，所以想和摩羯進一步發展，你一定要先採取行動，在他擅長的事物上多去請教他、請他幫忙，會是個不錯的方法，因為這樣不但增加你們相處的機會，你還可以藉機誇獎他，雖然摩羯沒表現出來但是心裡會很開心，如果你常常為兩人製造這樣的機會，等他習慣了就會對你主動一些。

水瓶座：了解他的興趣

想讓水瓶對你主動，你一定要記住這點，了解水瓶興趣，可以得到他的心，你先想辦法探聽到他的興趣，得知後讓自己在這方面懂很多，當水瓶在跟你聊到這個話題的時候，意外發現你是個很有深度的人，不但能跟你聊得來，還能從你身上學到很多，接下來他每次想到這個點，就會忍不住的想要聯繫你，到最後他就離不開你了。

雙魚座：曖昧言語

在愛情裡雙魚真的是個容易被套路的星座，你經常出現在他面前，常常對他說一些曖昧不明的話，既敏感又感情豐富的雙魚是不可能不多想的，一定會想弄個清楚，而你只要在他主動之後，多製造一些粉紅泡泡的情境，雙魚就是你的了。