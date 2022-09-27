元宇宙浪潮逐步席捲全球，遠傳提前布局，於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，成果豐富，今(27)日盛大舉辦第一期Demo Day秀實績，展現遠傳以世界級5G網路的引擎、憑藉長期累積的「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術硬實力、豐沛商務與研發經驗，協助新創搶占虛擬經濟新商機，帶動5G元宇宙在消費端、企業端的多面向應用。

遠傳「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創打造元宇宙生態圈，同步在ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域斬獲好成績，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在商機突破七千萬，大力襄助20家新創公司開拓成長商機！今日活動更特別邀請到數位發展部數位產業署首任署長呂正華、經濟部中小企業處處長何晉滄、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼等機關首長、與台灣愛立信總經理周大企等企業夥伴共同出席，見證遠傳「5G元宇宙加速器」第一期的傲人佳績；遠傳並同時宣布啟動第二期加速器。

第一期加速器完成招募迄今半年多，開創12個企業共創數位轉型的案例，洽談中合作案更超過53個、潛在商機突破七千萬！造就如此亮眼成績，除了遠傳積極穿針引線、導入商業資源，規劃超過150場與政府、企業及教育領袖的媒合會談；舉辦超過73場創投媒合活動；更安排超過10家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢，打造健全的營運體質。

遠傳也匯集內部資源，舉辦超過250場深度輔導，總經理井琪及資訊長胡德民並親自擔任指導顧問，各自與新創負責團隊1對 1對談，總共舉行了47場新創門診；總投入人力逾2500人次，全力扶植新創開拓商業模式，創造產業轉型新商機。

遠傳電信總經理井琪表示：「身為資通訊產業的標竿企業，遠傳世界級的5G網路，是提供元宇宙發展的關鍵基礎，所以我們在元宇宙產業鏈中不能缺席！很高興憑藉長期耕耘5G『大人物』技術，打造多元的消費者應用，並協助企業客戶轉型升級，現在更攜手新創團隊，一起創造更多的5G元宇宙應用與產業價值。透過擔任新創團隊導師，從內部轉型到外部商機，深度雙向交流，遠傳也獲益良多；令人發自內心地讚賞這群年輕創業家的想像力、實力和熱忱！我非常開心、也恭喜第一期的新創夥伴，能夠在短短的時間創造如此佳績，背後除了是新創團隊們的堅強實力與韌性；遠傳的經驗傳承，和用行動證明扶植新創團隊的決心；更感謝政府各部會的支持和鼓勵企業一起扶植新創。期待這次的成果能拋磚引玉，號召更多企業加入『企業參與新創（Corporate Startup Engagement CSE）』行列，再造5G元宇宙產業未來願景！」

數位部數位產業署署長呂正華表示：「數位部的核心理念是『全民數位韌性』，網路是國家數位競爭力的根基，元宇宙更是數位部當前重視的議題，也是台灣產業的大好機會。遠傳5G不僅擁有世界級水準，更結合『大人物』技術，很早就成功數位轉型。很高興看到遠傳不負眾望，結合新創的能量，讓台灣的『5G元宇宙生態圈』加速開花結果，其中投入的心血值得肯定、豐碩的成果更值得其他企業借鏡。數位部作為產業界和主管機關的「轉譯」溝通橋梁，未來也將持續加速各產業共榮發展，實現智慧國家願景。」