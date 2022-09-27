南投縣副縣長陳正昇、高曼容等人為南投巧克力咖啡節與藝術家洪易推出的聯名試飲杯開箱。（楊靜茹攝）

高曼容強調南投巧克力咖啡節活動精彩可期，除多元主題野餐、表演，還推出多款聯名商品供選購。（楊靜茹攝）

Cona’s妮娜巧克力業者魏振宇、張承惠預告，10月8日起、巧咖節期間將有精彩活動輪番登場。（楊靜茹攝）

南投縣副縣長陳正昇等人在TEATOP攤位體驗製作「特濃可可」等調飲。（楊靜茹攝）

2022南投巧克力咖啡節10月8日至16日將於中興新村登場，南投縣府27日舉辦宣傳記者會。為了符合今年「Hey!Chill Day」的主題，縣府大廳變身大草地，搭配氣氛燈串、木棧桌椅，在地多家業者展示得獎咖啡、巧克力商品， 亞洲環球小姐才藝獎冠軍、埔里美女高曼容擔任活動大使，行銷南投優質的咖啡及巧克力。

南投巧克力咖啡節共設置六大主題特區，包括優選品牌快閃村、巧咖好物街、巧咖潮市集、豆陣俱樂部等，邀請全台知名的Feeling18巧克力工房、榮獲世界巧克力大賽金質獎的Cona’s妮娜巧克力、TEATOP、COFFEELAND極品莊園咖啡、山豬衝吧咖啡館X日月星舞咖啡莊園、馨晴與禾荳農莊等40家業者參展。

南投縣副縣長陳正昇、高曼容、南投縣觀光產業聯盟盟主魏振宇等人為南投巧克力咖啡節聯名杯開箱。陳正昇說，活動期間除了輕搖滾、舞蹈等表演，推出多元主題野餐日、可可體驗課程、咖啡手沖與職人講座等，還有「Feeling18生吐司與Cona’s金牌獎巧克力抹醬」等多款聯名限定商品。

「很開心幫南投代言活動，讓我有機會回家鄉看看大家。」高曼容說，她很喜歡甜食，每次到外地參加選美比賽或工作，一定會帶鳳梨酥、巧克力以及咖啡解鄉愁，尤其是咖啡可以利尿、消水腫，所以每天早上一定先喝一杯咖啡，再搭配相關甜點，整天都有好心情。

南投觀光處指出，南投巧克力咖啡節與際藝術家洪易推出聯名試飲杯，各家業者也推出多款聯名限定商品，即日起民眾可至「南投好好玩」官網以優惠價預購，或活動期間到現場採買，為了鼓勵民眾消費，在展區消費每滿額500元即可獲得一次抽取扭蛋機會，獎品有各品牌掛耳包、巧克力禮盒、咖啡豆、聯名禮盒等。