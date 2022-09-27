全球記憶體品牌廠十銓(4967)旗下電競品牌T-FORCE突破極限，周二搶先推出高達7200MHz全新高時脈規格的T-FORCE DELTA RGB DDR5電競記憶體，因應Intel近期發表的第13代CPU及各家主機板廠新一代700系列主機板，讓全球玩家體驗疾速的電競快感，締造卓越效能。

憑藉T-FORCE LAB精湛的研發實力及嚴選的高品質IC顆粒，T-FORCE DELTA RGB DDR5電競超頻記憶體領先業界，率先推出DDR5 6800MHz、DDR5 7000MHz及DDR5 7200MHz的2X16GB全新高時脈雙通套組規格，不僅如此，T-FORCE DELTA RGB DDR5更擁有專業散熱矽膠和幾何鋁合金散熱片結合的專用散熱模組，以及通過ASRock、ASUS、Biostar、GIGABYTE與MSI[1]主機板廠之燈效軟體認證，使記憶體在高性能的超頻運作過程中有效散熱，發揮穩定卓越的超頻實力，也讓全球玩家能隨心所欲打造專屬的個性化RGB特效，在享受穩定高性能的超頻體驗之餘，亦可透過絢麗生動的RGB幻彩燈效。

十銓旗下電競品牌T-FORCE不斷嘗試及創造儲存方案的多元可能性，致力為全球電競玩家提供最頂尖、高品質及多樣化的DDR5電競記憶體，面對未來平台技術的不斷演進，與全球消費者一同攜手構築全新DDR5高速世代。