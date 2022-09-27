人工生殖是高度複雜且耗時的尖端技術，長庚醫療體系為確保此生殖技術符合國際品質規範及標準化，提供不孕症患者更優質的醫療照護，啟動台北、林口、高雄三院區生殖中心申請美國病理學會CAP生殖實驗室認證。今年4至6月期間三院區全部順利通過，並符合396項認證條文標準，且完全無缺失的好成績，創下國內外罕見的優異紀錄。

高雄長庚婦產部生殖醫學科教授藍國忠表示，隨著生育年齡節節升高、飲食西化與種種原因，無法自然懷孕的個案日益增加，有賴人工生殖(試管嬰兒)帶給不孕症夫妻的一線希望。而試管嬰兒是一種高度複雜且耗時的尖端技術，從取卵、取精、冷凍保存、顯微精蟲注射、胚胎植入及解凍、胚胎培育、儲存安全等，都需嚴密的管控每一程序及作業品質。

醫檢師在顯微鏡下執行精子與卵子的受精作業(長庚醫院提供)

長庚醫療體系申請生殖中心CAP認證，組成跨領域團隊逐一導入及落實每條嚴謹的認證條文，包括檢驗品質、專業技術、品管與人員能力評量、儀器與試劑管理等規範。負責本次CAP的認證委員是美國胚胎學權威Dr.Khan，評鑑時逐項詢問與驗證條文符合性，對長庚三院區生殖中心的精液收檢系統既創新又能確保個案隱私與安全、各個胚胎的培養步驟都全面導入資訊化、品質指標都在國際水準之上等優秀表現讚嘆不已，同時也對能呈現完整資料頻頻給予Good與Excellent的稱讚。

台北長庚生殖中心主任尤星策表示，愈來愈多女性因為卵巢早衰而無法自然懷孕，這些女性的卵泡不多，若採用傳統的試管療程，為了刺激更多卵子成熟，常會被給予高劑量的排卵藥，使個案每天須面對挨針之苦，但最終無法反映在少少的取卵數。因此，我們採用純自然週期療程，不用每天打針，即可取到極其珍貴的一、兩顆卵，接下來就交給強大的後援部隊，實驗室配備有新式的縮時攝影培養系統，在不干擾胚胎發育的情形下，精密且即時的監控，搭配獲得認證的優秀檢驗技術，就能夠精準找出優質的胚胎、提升懷孕率。

林口長庚生殖中心主任吳憲銘指出，這五年來每年幫助約1500對夫妻進行試管嬰兒治療，受試妻年齡平均超過38歲，仍維持新鮮胚胎植入及解凍週期的懷孕率的穩定水平，新鮮胚胎植入時，約每二對夫妻，就有一對夫妻成功受孕，較國內新鮮胚胎植入懷孕率之平均值高出約6%。我們符合CAP認證要求每月監測五項國際品質指標，在2020~2021年均超過標準閾值，包含顯微精蟲注射受精成功率、囊胚形成率，以及接近百分百的囊胚解凍復甦率。在長庚醫科公司開發的冷凍保存資訊系統，透過至少兩種以上的資料辨識，強化冰凍檢體標示及儲存的安全性。2021年11月生殖中心透過跨領域團隊合作，成功克服挑戰幫助一名接受過腎移植的個案實現她成為雙胞胎母親的夢想。

高雄長庚生殖中心主任林育如表示，本中心自1989年成立，至今33年來屢創多項指標性佳績，更曾榮獲國家生技醫療品質奬銅獎的肯定，並於2019年擴建後增加新穎設備，提供更舒適就診空間，此次準備CAP認證，依照條文要求的細節及精神著實獲益匪淺，其中也包含要實驗室人員以標準檢體定期作能力評估測試，並回饋國際間其他實驗室的評估報告做為客觀評量的參考，對實驗室人員的技術訓練及作業安全也有嚴謹把關；更重要的是懷孕率的提升，分析近幾年的服務對象，35歲以上就佔了75%，即使在高齡的挑戰下，我們的各項品質指標皆有符合國際標竿值的水準，在年輕族群35歲以下的植入懷孕率可達53%，我們未來也持續秉持專業用心的職人精神，幫助國內外求子的夫妻圓夢。

藍國忠強調，三院區人工生殖中心都有專業溫暖的醫療團隊、穩定的實驗室技術與新穎的設備，在這些豐碩成績的背後，仍不斷的優化臨床醫療作業品質，包含胚胎培養箱皆設置有24小時氣體及溫濕度監測及中央氣體供應系統等，以確保胚胎培養品質及各項實驗室操作安全，再加上今年同時完成了美國最大臨床實驗室認證機構CAP的初次認證，再次肯定長庚體系人工生殖中心對提供不孕症患者醫療照護符合國際化高品質的要求。