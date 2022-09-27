女星楊謹華出演過多部夯劇，近期在Netflix台劇《華燈初上》中，飾演「蘇媽媽」蘇慶儀，憑藉出色演技，演藝事業再攀新巔峰。經常在社群網站分享生活的她，深夜曬出穿搭照，罕露好身材。

楊謹華今(27)日深夜在IG曬出一系列美照，這組照片在一個復古的巷弄拍攝，還有稀稀疏疏的葉影灑落在楊謹華的身上，讓照片的氛圍更加優美。在照片中看見她穿著綠色針織洋裝，低胸的剪裁洩一片雪白春光，平日甚少露出事業線的她，此刻也大方曬出酥胸，胸下又開了一個小洞，能夠若隱若現的看見渾圓的線條，轉身就能看到同樣白皙的美背，窈窕的身材曲線令人驚艷不已。

楊謹華也在貼文中寫下，對本次台北劇本比賽「拍台北」擔任評審發表感想：「一部好看的戲最重要的靈魂就是劇本，從一開始的主題發想，到角色建立、情節衝突、結構，在創作時每個環節都是無比艱辛，過程中我相信會有無數次推翻自己，為的是讓劇本更完整！」她也提及能看到那麼多劇本，是演員所沒有的福利，更勉勵所有的參賽者繼續在這條路上努力。

姣好身材讓大批網友看了紛紛留言大讚「太美了」、「這件典雅又加小性感耶」、「太正了吧」、「好瘦」、「真的只有嚴格控制身材才能撐得起這件」、「狀態也太好」、「穿這件真好看，玲瓏有致穠纖合度」、「這套有性感到，期待金鐘戰袍一定粉精采」。