新北市客家局舉辦客家文藝展演活動，邀請榮興客家採茶劇團在市府3樓多功能集會堂展演《鐵弓緣》，10月2日下午2時演出，免費入場。（新北市客家局提供）

為推廣客家戲曲藝術文化，新北市客家局舉辦客家文藝展演活動，邀請榮興客家採茶劇團在市府3樓多功能集會堂展演《鐵弓緣》，將在10月2日下午2時演出，除了演繹多元的客家戲曲風貌，也希望民眾藉機了解客家戲曲，一同欣賞客家採茶戲。

客家局指出，榮興客家採茶劇團是「無形文化資產－採茶戲」的保存團隊之一，長年在國內外巡迴演出，推廣客家傳統表演藝術，致力於深化客家表演藝術產業，拉近民眾和客家文化的距離，使客家戲曲成為台灣特色文化，曾10度進駐國家戲劇院演出，並多次出國巡迴公演，將客家採茶戲推向國際。

客家局表示，本次榮興客家採茶劇團的《鐵弓緣》表演採免費自由入場，該劇描述明朝年間已故太原守備之女陳秀英，與青年軍官匡忠一見鍾情，拉弓比武訂親，但因太原總鎮之子石倫陷害匡忠，期間描述陳秀英與匡中的愛情故事，也呈現出客家戲喜劇傳統期許幸福圓滿、客家人敦厚仁慈的文化特色。

客家局長林素琴說，客家人多居在丘陵地帶，以種茶、採茶為生，後續將茶融入音樂戲劇，初期為3人表演，表演人數漸漸眾多，改良成客家大戲。除了有客家大戲外，當日上午也有新北市客家義民爺文化祭的挑擔奉飯、「毛寶貝義家親」狗狗踩街遊行，以及義民爺主祭大典，充分展現客家特色文化。