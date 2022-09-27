現年59歲的錢慧儀過去是1981年港姐比賽的亞軍，1995年她嫁進豪門，老公是香港五大富豪之一大生銀行創始人馬錦燦的兒子馬清揚，平時是業餘賽車手，4年前馬清揚傳出戀上烏克蘭女模，當時男方強調不會離婚，今(27日)錢慧儀卻閃電發聲明證實27年婚姻畫下句點，更傳出她被逼和老公分床4年，住進沒窗、必須摺床的小房間，疑因不堪羞辱4年，才決定簽字離婚。

錢慧儀1981年參加港姐選拔，原本她是季軍，但因為冠軍羅佩芝謊報年紀，讓錢慧儀得以「進位」變成亞軍，出道後錢慧儀曾和甄妮丈夫傅聲傳過緋聞，和胡慧中等人拍過電影《夏日福星》，27年前她宣布退出演藝圈，嫁給富二代馬清揚，兩人育有3名子女，成為豪門媳婦的她，後來還表示因父母貪財，導致親子情破裂。

2018年馬清揚傳出有紅粉知己，對象是烏克蘭籍的模特兒Ksenia B，兩人不顧錢慧儀面子公開出入公眾場合，但馬清揚澄清不認識Ksenia B，自稱：「不會離，不會棄」。今(27日)《東網》卻報導，早在2018年馬清揚私下就向錢慧儀提離婚，還逼錢慧儀住進沒窗戶的小房間，導致她天天以淚洗面，對婚姻徹底絕望。

對此，錢慧儀今稍早發聲明證實27年豪門婚姻觸礁，她表示：「『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！」，傳聞雙方將進行離婚訴訟，12月將會開庭。