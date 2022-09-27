資深媒體人周玉蔻日前在其《民視》節目扯前中國小姐張淑娟涉及緋聞案，引起全國矚目，國家通訊傳播委員會（NCC）更接獲30幾筆針對該節目的檢舉，民眾黨台北市議員候選人吳怡萱今（27）日發文表示也要加入檢舉行列，「加我一件！」

NCC主委陳耀祥今日表示，NCC目前收到逾30件針對周玉蔻節目的檢舉案，已陸續依照相關法律規範審理，若查證確認違反規定，《民視》將負行政責任。

而除了宣布要加入檢舉的行列，吳怡萱也在其臉書粉專公開了檢舉內容：

由周玉蔻在所主持的《辣新聞152》節目中，爆料前總統府秘書長蔣孝嚴與張淑娟有緋聞，爆料前並未與當事人求證，也為充分盡到媒體人應盡的查證義務，節目播出後，造成當事人名譽損害。

根據廣電三法之規定，節目製播不可以違法法律、兒少及妨害公共秩序等內容，新聞及評論也要遵守事實查證及公平原則。周玉蔻在烏龍爆料後，也在媒體前與當事人道歉，顯見她承認自己並未盡到應盡之查證責任，請NCC將以上內容進行審議，做出公平合理之裁處，恢復主管機關應有的獨立性。