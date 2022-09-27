由農委會委託中華民國全國中小企業總會執行的「電農培訓及輔導專案」計畫9月27日辦理計畫成果發表記者會活動，以「電農好食餐桌」為主題，邀請國宴主廚溫國智與計畫輔導的電農合作，嚴選特色農產食材設計推出14道創意佳餚，現場也展演示範「檸檬紅棗蜜白帶魚」料理；活動並結合電商通路推廣讓消費者在家也能輕鬆購買及料理，拉近產地到餐桌的距離，邀請請民眾一起挺電農、吃好食。

「電農培訓及輔導專案」自106年開始推動，針對尚未以電商平臺販賣或尚在初步探索網路銷售的農業生產者或農漁民組織成員，培力各種新創的網路行銷方法，拓展多元銷售通路，計畫以一站式輔導方式，透過「知能培訓」、「實務輔導」和「商機媒合」的三階段培育，讓農民從課程培訓、專案輔導、個別諮詢到電商媒合，都可以得到解決方案並順利進入電子商務銷售。尤其近幾年受到疫情及環境影響，農民更需要改變以往的銷售模式，透過網路直接與消費者溝通，電農計畫辦理多場電商媒合會，協助農民將農產品上架到各大電商通路，包括台灣好農、農金安心購、無毒農、悠活農村…等。本次以好食餐桌為成果活動展現的起跑點，未來將辦理好食線上購物節繼續推廣電農優良產品，屆時歡迎民眾上網選購，品嚐產地直送餐桌的新鮮美味。

農委會國際處林家榮處長。

為建立產地供貨端到通路行銷端更多元且穩定的電商供應鏈，電農計畫同步透過協助電農升級為區域性產地整合者，將服務流程創新、行銷操作與科技加值、營運管理優化、品牌定位暨識別系統設計等輔導內容導入，本年度已輔導蘇澳區漁會、數位農時代、蜂動園、彰青旅遊行、濃夫生活商行等5組青農團體或農民組織等整合者，營運及行銷升級為數位化，預計未來將整合更多農民進入虛實整合的多元銷售通路，並在網路世界發光發熱。

有興趣發展電商銷售的農民，歡迎加入電農培訓及輔導計畫，諮詢服務專線：0800-508-598