國際權威財經媒體《財資》(The Asset) 雜誌公佈2022年度「Triple A永續投資大獎，暨機構投資者、ETF以及資産服務大獎」，滙豐銀行憑藉其傑出的基金營運服務以及基金保管能力，榮獲台灣地區「零售基金類最佳基金行政管理服務獎」(Best Fund Administrator - Retail Funds)，這是滙豐銀行連續第五年榮膺此殊榮。

滙豐在台灣的基金行政管理服務始於2007年，是國內第一家也是最大的基金營運服務提供商之一，因積極布局發展策略，滙豐與國內外多家資產管理公司、投資經理人建立了業務合作關係，其基金行政管理業務目前在台灣市場佔比約為80％，旗下管理超過百檔零售基金和全權委託投資帳戶，管理的基金資產逾新台幣1兆元。滙豐銀行的基金行政管理服務涵蓋基金會計服務、客制化報表體系、證券投資信託暨顧問商業同業公會報表、派息計算，還有多語言交互系統等各個維度的國際化營運服務體系。

滙豐(台灣)商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示，「十分榮幸滙豐的基金行政管理服務連續五年都得到國際金融市場觀察機構的肯定，我們的證券基金行政管理服務團隊在協助提供營運服務予以投資機構，以及將專業的基金服務產品和工具引入本地市場方面一直發揮著重要作用。《財資》專家小組皆認可滙豐廣泛的產品組合、全球技術、營運平台以及縝密的客戶關係，認為我們能夠幫助機構投資人因應經濟環境不斷變化的挑戰。更重要的是，我們希望透過全方位的數位化資料管理，幫助投資機構客戶更便於管理旗下基金產品。」

除了基金行政管理服務之外，滙豐銀行在基金海外保管服務領域亦為行業領導者，無論是服務的機構家數，還是保管規模數量，滙豐在國內基金保管市場一直為絕對主力。除了支援開戶、基金交易，滙豐銀行也提供服務於新型態商品如固定收益商品、衍生性商品、指數型基金、借券交割等。作為全球性銀行，滙豐的競爭優勢在於能夠透過國際連結滿足境內外機構的跨境需求，透過扮演好雙重角色，既協助境內投資者進入國際市場，也爲國際證券商引入國內市場搭建橋梁。尤其滙豐銀行近年致力發展數位化策略特色，能夠爲客戶帶來增乘價值。

何汝平說，借助滙豐銀行在全球各地的營運及服務網絡，可以同時滿足跨國、台資或海外背景客戶需求的個性化服務，加上深度的輔助和客戶支持，有效地爲資產管理機構提供基金保管、基金會計一體化的綜合服務。她說，「同時，我們希望成爲數位化創新服務的引領者，對此也持續地投入了大量的資源，我們把前端的客戶需求與滙豐本身中後端的營運基礎設施相連接，去除了這當中的壁壘，以此來實現一站式的流程效率和準確性，尤其是面對疫情帶來的業務挑戰，我們希望透過這些線上平台的驅動，最大程度地在客戶服務方面做到時間上的無縫銜接。」