為協助無法獲得妥善照顧的兒少，位於高雄市楠梓區的寄養家庭吳先生和鍾太太照顧弱勢兒少已經有11年，照顧過14名孩童，這對寄家爸媽對每個孩子都視如己出，不僅提供溫飽，對孩子們的品格教育、禮貌也毫不馬虎。

吳先生和鍾太太回憶起照顧孩童的點點滴滴時，眼神總透露出對孩子的疼愛與不捨，而最令他們印象深刻的則是小德（化名）。小德的母親有吸食毒品的習慣，在意識混亂時會虐待小德，導致孩子身上有許多菸燙疤，長期處在暴力對待之下的小德也因此無法信任他人，多以哭鬧來表達不安。

寄家媽媽試著先請其他同齡孩童幫忙餵食，安定小德的情緒，也常騎自行車載小德在家附近走走逛逛，接觸人群並學習打招呼，讓小德逐漸卸下心防。

剛開始時，小德看到有人吸菸就害怕、閃躲，寄家爸媽會安撫他的情緒並將他帶離，慢慢地，小德的反射動作消失了。在約1個月後，小德已經能夠主動與其他人互動。

台灣世界展望會表示，展望會長期以來用最嚴謹的態度培訓寄養家庭，確保寄養家庭能提供孩童安全的暫居環境，並為孩子建立安全感及自信。另外，為確保個案獲得良好生活環境，展望會社工每月訪視個案1到兩次，以掌握各種狀況。希望未來能有更多民眾加入照顧兒少的行列。