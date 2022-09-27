台股今日在權王台積電(2330)領軍部分權值要角反攻下，甩開跟跌美股衰運，盤中雖受生醫及金融、鋼鐵等傳產類股拖累數度翻黑，最低探至最低13732.32點，惟貨櫃三雄午後揚帆疾駛、載板三雄等也攜手彈升，尾盤買單再拉抬宏達電、台企銀、華邦電等，推升指數最高來到13862.84點，但臨收賣單又調節台積電、華孚、鴻海、群創、威盛等重量級電子股，終場漲點縮減至48.40點、收13826.59點，總成交值1894.35億元；櫃買市場盤中最高178點、最低174.38，終場上漲1.08點、收177.95點，總成交值減至568.77億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日早上開高再度回測低點支撐，中小型股清洗籌碼後尾盤翻紅，現在指標都在超賣區，有機會呈現反彈的格局，後市將看國際股市和台幣貶值的情形，若都能稍稍止穩，短線將有反彈的機會。

證券分析師張陳浩指出，台股今日在破底過程中，12點過後開始出現急拉，預期應該是除了國安基金有護盤之外，還有立法院質詢過程中，金管會對限空令的說法。在政府信心喊話、國安基金護盤及選舉行情的利多因素下，台股短線應該有撐。

盤面上，台積電收在448元，上漲0.34%；長榮(2603)10月14日將開法說會釋出營運展望，收在153.5元，上漲5.5%，陽明(2609)、榮運(2607)皆收漲3.5%左右；，志信、裕民、萬海、新興表現也都不俗；面板見多頭點火，群創(3481)、彩晶(6116)收漲2.8~3.2%不等；欣興(3037)收在123.5元，漲幅為4.66%。

證券分析師張陳浩指出，全球股市殺聲隆隆主因是美Fed主席鮑爾升息3碼後的談話，讓各界認為美國年底升息將不僅只有1碼，恐將會更多，而且原先外界認為最快2023年H2能停止升息改為降息，但是鮑爾卻說會等到2025年，引發恐慌。他說，台股恐將難脫疲軟，想要反彈只能靠政府信心喊話、國安基金護盤及選舉行情，不過，想要有大行情並不容易。

保德信台股團隊認為，目前市場對於第四季期待降溫，預期震盪區間將隨之擴大，也提高了指數操作難度，但因為台股已跌破三年線，評價面也已經過大幅下修，建議擇機配置明年具有鮮明趨勢性的個股，投資維持中性看待。

保德信台股團隊表示，近期台股受到美股下跌以及全球大環境影響，評價與獲利下修使指數破底承壓，投資氣氛低迷。放眼至年底前台股表現，仍需視美國通膨與升息走勢是否符合預期，目前市場預估至2023年第一季將是美國最後一次升息，若資金緊縮能放緩，對於資金造成的股價走跌影響將能緩和。