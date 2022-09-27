野村投信今舉行第4季投資展望會議，投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，第4季市場仍在持續反映經濟步入衰退、企業獲利下修等負面訊息，將以區間震盪格局為主，且可能會因部分數據表現不理想而出現過度反應的情況，屆時就是逢低進場的好時機，短期內投資策略應採取動態方式：回檔時逢低買進、反彈至高檔後獲利了結；長期投資部位也不能等到聯準會升息到高峰後才進場，而是觀察通膨走向並預先布局。

至於投資組合，美國股市仍為核心部位，中國股市近期雖因政策較不明朗而使得投資信心偏弱，但長期仍具成長機會，亞洲則以東南亞較為看好；債市方面，因應利率持續走升，短期債券宜納入為核心部位，高信評、低波動的投資級公司債亦為看好的標的，非投資等級債波動較大，但長期投資潛力看好，可逢低適度布局。

在企業獲利預期方面，周文森指出，由於經濟與需求走弱，企業獲利下修已是進行式，預期2022年全球企業獲利將從目前約7-8%的成長率降低至持平(接近零)的水準，降幅看似驚人，但由於去年企業獲利有極高的成長率，因此今年即使持平，仍算是不錯的表現；至於2023年的企業獲利預期，也將因經濟成長偏低而出現調降。

野村投信表示，聯準會首要任務為抑制通膨，預期將持續升息及縮表，第4季全球金融市場將在多空消息互見的影響下持續震盪，建議採取動態的低買高賣策略，股市方面仍以美股為核心部位，並在美國利率逐步到頂前，趁市場在底部時累積長期持股，債市看好全球短期債券與投資級公司債，非投資等級債券可趁低檔進場，此外，亞洲債市亦出現投資曙光。

周文森(Vincent Bourdarie)表示，上周三(9/21)美國聯準會利率會議如市場預期地升息3碼，並重申抑制通膨的態度，結果已陸續反映在近期市場表現上。目前投資人在意的3大關鍵議題包括：1.美國經濟的衰退風險，是深度或輕度衰退；2.美國未來的利率展望以及聯準會的貨幣政策在利率見頂後的走向；3.對於企業獲利前景與現金流的影響。這3大議題將持續影響今年第4季與明年首季的投資氣氛與市場表現。

周文森指出，目前市場已陸續反應美國經濟可能步入衰退的預期，惟從Bloomberg的統計來看，經濟學家對於2022年第3季至2023年美國實質GDP年增長率的預估雖然明顯趨緩，但仍為正值，且認為美國經濟將步入衰退的機率約為50%。不過，相較於市場普遍相對樂觀的預期，野村投信認為美國經濟步入衰退的機率較高，但觀察重點不在於是否衰退，而是衰退的幅度是深度或是輕度。就各項可能影響美國經濟的因素來分析，雖然聯準會緊縮貨幣政策與減少流動性不利於經濟成長，消費需求也受到高通膨影響而減少，但美國的就業市場與房市雖然減緩，幅度仍待觀察，至於財政政策，則可望提供經濟支撐。因此整體而言，美國經濟應為輕度衰退。

至於聯準會的貨幣政策，美國8月份CPI仍在高檔，預料在美國CPI年增率未回落至3%左右、聯準會較能接受的水平前，升息腳步恐將持續。且相對於能源與產品等價格較易回落的分項，服務業的通膨具備較高的黏著度，不易出現回跌，這也將是聯準會的觀察重點。