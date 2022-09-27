黑松去年聯手金門酒廠推58白金龍源酒掀搶購熱潮，今年再次合作打造升級版「白金龍首席原酒」，黑曜色瓶身搭配高級的燙金雙龍圖騰，金門酒廠首席調酒師表示：「59.2度不降度，更能喝出首席的高度。」

多數人都聽過威士忌有原酒，其實高粱酒也有原酒，而這次首席特調版，更特別採用原酒原液，59.2度不降度灌裝，極度珍稀且老窖歲月風味更加豐厚。延續系列酒款58白金龍源酒的特點，首席原酒使用歷經六十年的第一代白金龍原生麴菌釀製，香氣及口感層次豐富，老窖陳香濃厚，入口感受溫潤甘冽風味，飽滿厚重但不刺激，酯香與酸香、甜香完美融合；尾韻則有著果釀陳醬四大香氣。

這次升級版推出「比源酒更為珍稀的原酒」，讓不少收藏家聞訊就馬上關注，從瓶身設計到酒體，皆具獨特性，未來增值潛力不容小覷。59.2度「白金龍首席原酒」即起陸續於全台各地區酒類專賣店限量販售，並於29日在7-11開放限量預購，定價900元。飲酒過量有害健康。

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