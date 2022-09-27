常加班竟成了被資遣的理由？一名剛換工作的女網友透露，她到職後被主管約談過兩次，甚至直接說要把她資遣，理由是「太常加班了」，讓人感到傻眼。

原PO在匿名論壇「Dcard」發文，自述上一份工作做了7年，因很難升遷便決定離職。新職務以前沒接觸過，她也坦承壓力很大，第一個月就被主管約談，說她錯誤率太高、反應不夠快等。

過了一段時間，主管再度約談，這次說她的錯誤率明顯降低，「但在工作還沒有很多的情況下，妳怎麼常常加班」，還說要資遣她。原PO傻眼，因為同一間公司每天都有人在加班，「為什麼別人加班可以，我加班不行」。

其他網友回覆，認為主管在暗示她不要報加班費。不過也有人質疑原PO是不是能力不足，「以公司角度來看，資遣也需要一筆成本，然而這個成本小於把妳下來，可見妳對公司的傷害」。

也有人說是態度問題，「妳似乎在學習的速度、反應都太慢，新人當然可以問，問題在於妳被糾正時的態度，是不是不夠謙卑」。