新竹高中退休教師尤桂遵從事教職32年，退休後繼續投入東園國小晨間伴讀志工及擔任新竹市文化局圖書館、動物園等文化場館志工逾16年，奉獻教育界近50年，獲得今年教育部第17屆教育奉獻獎。

尤桂遵在新竹高中退休後，持續到東園國小，擔任低年級學習成就或學習動機低落孩子的晨間伴讀老師，她會視學生學習情況，安排校園教學，也會利用自然景物吸引注意力，耐心陪伴及鼓勵，讓學童在無壓力環境下學習成長。

今年教育部第17屆教育奉獻獎，全國僅20人獲獎，代理市長陳章賢說，感佩尤桂遵的精神，持續在教育界奉獻造福學子，是所有教育工作者的楷模，也對她獻上最高的感謝與敬意。

此次獲獎尤桂遵也有感而發，她說這次獲獎不只是對個人的肯定，更是人生中的榮耀，她說自己這一代人所受的教育是，老師要學不厭、教不倦，教師是傳道、授業、解惑的能者，凡能促進別人幸福的人，才不枉生人世。

尤桂遵也舉例，有位學生小家（化名）小一剛入學時，容易受情緒影響而放棄學習，學習注音符號拼音特別吃力，早自修時間她陪在他身旁伴讀，每當小家情緒不穩定時，就帶著他到校園走走，從樹葉、飛鳥等自然景物及校園雕像引發注意力，耐心地陪伴及鼓勵小家穩定情緒及學習。

尤桂遵曾在新竹中學發起過捐好書勤勵德運動、創辦惠他社和校園國劇社，到國小分享活化歷史生命故事，再到國中帶領校園生態志工社。

市府教育處指出，尤桂遵「樂於分享、造福社會」的精神令人感佩，多年來以實際行動在教育及文化場域之間擔任伴讀老師及志工，用心陪伴每位孩子，獲得教育部教育奉獻獎是實至名歸。