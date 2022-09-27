苗栗縣長徐耀昌27日主持3個關懷據點聯合啟動典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日主持3個關懷據點聯合啟動典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日主持3個關懷據點聯合啟動典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日主持3個關懷據點聯合啟動典禮，親手分送長輩小禮品。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日主持造橋慈聖宮等3個關懷據點聯合啟動典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌27日主持3個關懷據點聯合啟動典禮，後龍鎮校椅里活動中心同時啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌施政重點期望在任內完成200個長輩關懷據點，27日一口氣啟動3個關懷據點，包括苗栗市福康關懷協進會、造橋鄉慈聖宮關懷據點以及後龍鎮校椅里關懷據點，3個關懷據點啟動儀式合併在造橋橋慈聖宮舉行，未來將提供社區長輩們每周二天共餐，徐耀昌表示，全縣今年的百歲人瑞又增加10人，來到129人，苗栗縣高齡社會已是不容忽視的事實，將持續加強長輩關懷據點設置，照護長輩福利。

苗栗縣政府27日一次啟動3個關懷據點，使得全縣關懷據點總數來到195個，距離200的目標已不遠，但是設置關懷據點須考量的條件不少，縣府不會為了設立而設立，一定會考量到各社區所需，選擇最好的位置、最適合的團體組織來負責每個據點運作，才能給社區長輩最適合的照護服務。

徐耀昌7年前剛接任縣長時，全縣只有70個關懷據點，經過他2任縣長的努力下，目前已設置了195個據點，足止增加了125個，除了關懷據點外以，還有長照據點、幸福學院及樂齡學習中心等等，都是專為長輩所規畫設置的照護機制，目前全縣關懷據點志工已達3800人，每個月服務早輩達15700位長輩，讓每個社區長輩能夠以最方便的方式抵達各關懷據點，接受照護。

27日新增加的3個關懷據點，包括苗栗市福康關懷協會、造橋鄉大西材慈聖宮及後龍鎮校椅里活動中心，其中慈聖宮負責關懷據點營運的慈聖宮總幹事李金昌表示，自己投入主區慈善活動已有30年經驗，希望透過慈聖宮關懷據點的設置，確實照顧附近的長輩，讓年輕子女們無後顧之憂。