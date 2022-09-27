陳椒華說，「我在立法院發言全權負責」，歡迎鏡電視提告，我將在法庭上公布全程錄音，揪出違法亂紀份子。（葉家瑋攝）

立委陳椒華今天（27日）在立法院質詢時，播放鏡電視創辦人裴偉在股東會上的錄音檔及對話紀錄，質疑府院高層介入NCC審查鏡電視執照申請，行政院長蘇貞昌對此否認，並稱無法確認錄音檔是否為裴偉的聲音。陳椒華對此表示，她願與蘇貞昌院長對賭，將錄音檔送交第三方檢驗。至於鏡電視聲明指出，股東會上並無指涉的討論內容，並稱必要時會向公眾公布全程錄音，以昭公信。陳椒華表示，「那只好由法院傳喚其他出席股東，釐清相關證據真假」。

陳椒華表示，根據錄音內容顯示，裴瑋在2021年12月17日大股東會議上，說蘇貞昌已明確要求NCC主委陳耀祥盡快讓鏡電視拿到執照，順利的話應會在12月底拿到執照。內容明確說明了黨政高層如何干預、如何施壓NCC主委陳耀祥。

鏡電視則發出聲明表示，籲請立法委員莫再隨有心人士起舞，一再將本公司作為政治鬥爭之工具，本公司為捍衛權益，將對不實爆料提起訴訟。

陳椒華對鏡電視的聲明回應，很遺憾如此罪證確鑿，鏡電視究竟還要硬拗什麼？她說，「我在立法院發言全權負責」，歡迎鏡電視提告，我將在法庭上公布全程錄音，揪出違法亂紀份子，並請法官要求當天與會股東出庭作證，釐清到底誰在說謊。

至於蘇貞昌在質詢時否認府院高層介入鏡電視執照審查，陳椒華表示，她願與蘇貞昌院長對賭，將錄音檔送交第三方檢驗，呼籲蘇貞昌院長與鏡電視要面對問題。