《華燈初上》主演群將再合作實境節目《光露營就很忙了》。（羅永銘攝）

《華燈初上》總製作人林心如今（27日）帶領楊謹華、郭雪芙、江宜蓉、謝欣穎，出席新實境節目《光露營就很忙了》記者會，沒任何露營經驗的林心如將再次擔任製作人，她笑說出門時女兒已經大哭，「她以為我今天就要去露營，很多天不回家」，她也提到老公霍建華不會參與節目，而是很期待她出門工作，已經在約朋友們相聚。

《華燈初上》在本屆金鐘獎總共入圍11項獎項，林心如、楊謹華還將爭奪「戲劇節目女主角獎」，2人都說得知入圍的當下都有開心恭喜對方，覺得誰勝算大？楊謹華笑說這要問評審，林心如則說越接近金鐘就越沒有想太多；身為金鐘常客的楊謹華說：「可以入圍很開心，以前小時候很開心，會又叫又跳，而且那時得失心比較重，這次如果有得獎一定很開心，沒得的話也會繼續努力。」

開拍的契機？林心如說年初時大家聚餐，劉品言提議一起去露營一定會很有趣，大家聽後都相當認同，就開始著手計劃。林心如透露會到台灣各地分次露營，明天開始拍攝，預計共20多天，最怕遇到什麼狀況？5人都坦言最怕遇到蛇、蜜蜂等昆蟲，林心如說自己不會矯情的尖叫，但一定會受不了。

被問到誰是雷隊友時，林心如先是自招「我什麼都不會，我會烤肉但不會生火」，曾有露營經驗的楊謹華則自嘲：「我之前有露營過，但沒有功能，我會做事但不是很深入的那種，像做菜時我會在旁邊幫忙，但真的沒辦法像大廚，搭帳篷的話我也沒辦法獨立搭帳篷」，最可靠也最有露營經驗的謝欣穎則是生火、扎營都相當在行，自豪很會打營釘。