女子租屋遭話術欺騙先付訂金可優先看房。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

1名23歲吳姓女子在臉書社團看到租屋資訊，位在中壢鬧區的3房2廳2衛且含車位的房子，月租僅1萬6000元，她約看屋對方卻回因該物件搶手，需先匯訂金3萬2000元可優先帶看，女子依約匯款卻看到網站上仍有該房出租資訊，最後才知道落入詐騙集團陷阱而報案求助。

吳女在臉書社團看到招租房屋資訊，先是和對方加通訊軟體好友詢問屋況及預約看房，但對方卻稱「前面有很多人在排隊看屋，若先付訂金則可優先看房」，吳小姐思考後決定先付3萬2000元給對方，提前看房。但她發現錢匯出去後卻等不到對方聯繫，驚覺可能遭受詐騙，吳女向165反詐騙系統報案，由中壢警分局中福派出所依規定受理並做後續偵辦。

警方表示，假如看到價格明顯低於行情，又有精美裝潢的房子，千萬不要單方面聯絡房東或仲介後就急於匯款，雖然在網路上搜尋房源非常方便，但也有不肖人士透過網路詐騙，其中又以年輕租屋族最常受害，第一騙，先付錢讓你優先看房。第二騙，假冒屋主帶看房，收完錢人間蒸發及第三騙，加入好友傳投資訊息。提醒大家在找房時一定要多注意。